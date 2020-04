Die Anleger haben sich neu geordnet und den Aktienmarkt nun nach zwei Kriterien unterteilt. In Aktien, die zu toxisch sind, um angefasst zu werden. So etwa Boeing, die gestern abgestürzt sind und damit auch den Triebwerkhersteller MTU mit nach unten zogen, nachdem der Flugzeugbauer 150 Aufträge allein im März verloren hat. Anleger haben aber auf der anderen Seite auch Aktien gefunden, die von der Krise profitieren könnten. Ein Plus von 111 Prozent bei Tesla seit Mitte März und ein neues Allzeithoch ...

