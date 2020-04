++ Schütz fertigt Gesichtsvisiere in Rekordzeit ++

14.4: Der IBC-Hersteller Schütz, Selters, hat bekanntgegeben, für Mitarbeiter in den umliegenden Krankenhäusern und Pflegeheimen Gesichtsvisiere zu produzieren. Innerhalb von nur zwei Tagen sei im hauseigenen Werkzeugbau ein entsprechendes Spritzgusswerkzeug zur Fertigung des Visierhalters in großen Stückzahlen gefertigt worden. Die Folie für das Visier bezieht der Verpackungsspezialist vom Kooperationspartner Klöckner Pentaplast in Montabaur. Auch dieser hat im Rahmen der Aktion eine große Anzahl an Visieren gespendet.

++ Merck und Jenner wollen Covid-19-Impfstoff schnell in industriellem Maßstab herstellen ++

14.4.: Der Chemie- und Pharmahersteller Merck, Darmstadt, und The Jenner Institute haben bekannt gegeben, dass das Jenner Institute den Grundstein für die industrielle Herstellung seines Covid-19-Impfstoffkandidaten ChAdOx1 nCoV-19 gelegt hat. Mit der Aufnahme von Patienten in klinische Studien zu diesem Impfstoff kommt auch der zeitnahen Entwicklung eines großtechnischen Herstellungsverfahrens eine entscheidende Bedeutung zu, um den Impfstoff schnell und sicher vom Labor zu den Patienten zu bringen. Aus der gemeinsamen Entwicklungsarbeit von Merck mit dem Jenner Institute der letzten zwei Jahre ist eine schnelle, GMP-konforme, skalierbare Plattform hervorgegangen, bei der Einwegtechnologien von Merck für die Adenovirus-Plattform des Instituts zum Einsatz kommen. Die ersten Arbeiten begannen mit der Entwicklung eines Impfstoffkandidaten gegen Tollwut.

