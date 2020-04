DAX - Generiert Verkaufssignal

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX bekommt heute Vormittag zum ersten mal seit ein paar Tagen so etwas wie Abwärtsdruck und verliert ausgehend vom Handelsstart über 200 Punkte: Von der 10.700er Marke zur Eröffnung ging es zeitweise unter die Marke von 10.500 Punkten zurück. Beschleunigt wurde die Bewegung von Nachrichten bezüglich einer Verlängerung der aktuellen Kontaktbeschränkungen.



Ist das bereits der Beginn des gestern angesprochenen bevorstehenden Realitätschecks an den Märkten? In dem Falle hätte der deutsche Leitindex weiteres Abwärtspotenzial von 300 bis 400 Punkten bis zum Wochenende.

Warum? Die Bullen - vor allem an der Wall Street - haben offenbar ausschließlich US Präsident Trump in seinen täglichen Pressekonferenzen zugehört. Dieser ist erpicht darauf, die US-Indizes hochzuhalten und schnell die gesamte Wirtschaft schnell wieder zu öffnen. Dazu ist er - selbstverständlich - sprichwörtlich bereit über Leichen zu gehen und erfindet jeden Tag neue Geschichten. Die Frage ist aber, ob man diesem Mann wirklich zuhören sollte.

Wie dem auch sei - mit dem Rutsch unter 10.500 Punkte wurde ein kurzfristiges Verkaufssignal generiert: So lange dem Index kein schneller Rebound zurück über 10.750 Punkte gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands südwärts in den Bereich 10.00/10.200 Punkte.

DAX in Punkten Stundenchart; 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)



Betrachtungszeitraum: 06.03.2020 - 15.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2015 - 15.04.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ4CP2

22,45 8.252 4,67 30.06.2020 DAX Index HZ82EJ 26,33 7.875 4,02 30.04.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.04.2020; 11:12 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ7XVW

11,17 11.550 9,21 30.06.2020 DAX Index HZ7UE5 16,11 12.050 6,45 30.06.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 15.04.2020; 11:12 Uhr

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX - Generiert Verkaufssignal erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).