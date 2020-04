Die erste Maskenlieferung aus China trifft voraussichtlich Anfang nächster Woche am Flughafen Frankfurt ein. Dort werden sie an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und an die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer übergeben. "Eine Notsituation wie diese können wir nur alle gemeinsam bewältigen", so BASF Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller. "Wir nutzen deshalb unsere Einkaufsnetzwerke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...