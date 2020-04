Schlechte Laune am deutschen Aktienmarkt: In der Konferenz am Nachmittag will die Bundesregierung den Ländern im Zuge der Corona-Krise offenbar eine Verlängerung der bestehenden Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai vorschlagen. Damit würde sich die von vielen erhoffte schrittweise Lockerung des öffentlichen Lebens verschieben - und damit wohl auch das langsame Hochfahren der Wirtschaft. Der DAX verliert bis zum Mittag rund 2,2 Prozent und notiert damit bei 10.460 Punkten. Mit Spannung erwartet werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...