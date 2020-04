Heute berät die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Landes-Chefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Wann werden die ersten Einschränkungen wieder zurückgenommen? Wie ist der weitere Fahrplan, die Wirtschaft allmählich wieder hochzufahren? Unabhängig davon zeigt sich aktuell ganz klar, dass das Anlagekapital zunehmend aus Geld- in Sachwerte umgeschichtet wird, was eine Neubewertung von Aktien im Allgemeinen nach sich ziehen könnte. Jürgen Schmitt spricht aber auch über unterschiedliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...