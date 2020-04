Dies absolvierte der DAX gestern. Gesundheitspolitisch macht die Bundesregierung alles richtig. Wirtschaftspolitisch ist der eine oder andere nicht zufrieden, was verständlich erscheint. In spätestens zwei Wochen ist der größte Teil aller Themen abgehakt. Also: Es wird weiter investiert!



