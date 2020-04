++ Fraunhofer IPT, Moss und IBF Automation bauen Anlagen zur Fertigung von 50 000 MNS-Masken pro Tag ++

15.4.: Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT aus Aachen baut gemeinsam mit IBF Automation aus Freudenberg im Auftrag der Moss GmbH aus Lennestadt im Sauerland eine Produktionsanlage für MNS-Masken in Deutschland auf. Die Projektpartner haben sich das ambitionierte Ziel gesteckt, innerhalb von nur vier Wochen eine Produktionsanlage aufzubauen, mit der sich täglich circa 50.000 MNS-Masken produzieren lassen. Dazu greifen sie auf bereits bestehende Konstruktionspläne von Moss zurück und nutzen das jahrelange Know-how von Fraunhofer IPT und IBF Automation im Bereich des Sondermaschinenbaus und der Automatisierung. Anschließend sollen drei weitere Anlagen in Deutschland aufgestellt werden, um die Produktion auf täglich 200 000 Masken ausweiten zu können.

++ Lyondellbasell spendet 1,3 Mio. Dollar zur Hungerbekämpfung ++

14.4.: Der Kunststoff- und Chemiekonzern Lyondellbasell spendet 1,3 Mio. $ zur Unterstützung der Arbeit des Global Foodbanking Network und lokaler Tafeln in den USA mit Blick auf die Covid-19-Krise. Die Spende soll Tafeln in 17 Ländern und Gemeinden zugutekommen, in denen sich große Betriebsstätten des Unternehmens befinden.

++ BASF nutzt Netzwerk und spendet 100 Millionen Atemschutz-Masken ++

14.4.: Im Rahmen seiner Hilfsaktion "Helping Hands" im Kampf gegen die Corona-Pandemie will der Chemiekonzern BASF 100 Mio. Mund-Nasen-Schutzmasken an die Bundesrepublik Deutschland spenden. 1 Mio. weitere Masken sollen an das Land Rheinland-Pfalz gehen, wo das Unternehmen in Ludwigshafen seine Zentrale und weltweit größten Produktionsstandort mit rund 35.000 Mitarbeitern hat. "Wir nutzen deshalb unsere Einkaufsnetzwerke und unsere Logistik in China, um zu helfen", so BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller. Die Masken sollen dort eingekauft und für den Versand nach Deutschland vorbereitet werden. Die erste Maskenlieferung erwartet das Unternehmen Anfang nächster Woche am Flughafen Frankfurt, wo sie an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer übergeben werden sollen. Die Verteilung der Masken ...

