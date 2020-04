Evotec SE ist eine strategische Partnerschaft und Beteiligungsvereinbarung mit leon-nanodrugs GmbH eingegangen. Im Rahmen der Vereinbarung werden Evotec und leon bei ausgesuchten Wirkstoffentwicklungsprogrammen kooperieren, um die Effektivität klinischer und kommerzieller Nanowirkstoffe zu maximieren. Evotec wird leons proprietäre Technologie in Kombination mit ihren eigenen Kapazitäten in der API-Herstellung sowie der Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle (engl. chemistry, manufacturing and controls, "CMC") einsetzen. Evotec und leon kombinieren ihre Expertise in der Entwicklung von Nanowirkstoffen, um ihre Kunden mit erstklassigen Komplettlösungen unterstützen zu können. Zudem hat Evotec sich mit einer strategischen Investition an ...

