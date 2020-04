Die Marinomed Biotech AG konnte im Geschäftsjahr 2019 die Umsatzerlöse um 31 Prozent auf 6,14 Mio. Euro steigern (2018: 4,67 Mio.). Diese wurden fast ausschließlich vom Segment Carragelose® erzielt. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung stiegen auf 4,78 Mio. Euro, nach 2,93 Mio. Euro in 2018. Diese hohen Investitionen spiegelten sich in der Ergebnisentwicklung wider. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit -6,21 Mio. negativ (2018: -5,14 Mio.). Das Jahresergebnis verbesserte sich hingegen von -12,10 Mio. auf -7,22 Mio. Euro. Die liquiden Mittel stiegen infolge des Börsegangs von 1,72 Mio. auf 12,02 Mio. Euro. Für das laufende Jahr erwartet Marinomed eine gute Auftrags- und Umsatzentwicklung. Dabei ist in den ersten Monaten 2020 eine deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...