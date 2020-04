Es sei sehr wahrscheinlich, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr den größten Niedergang verzeichnen wird seit der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Damals löste ein Crash der Börsen in den USA eine weltweite, länger anhaltende Wirtschaftskrise aus. Grund für die Entwicklung sei der Lockdown des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der IWF geht davon aus, dass das globale Wachstum 2020 um drei Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...