ROSE SW - Zur Rose Q1 Umsatz CHF426,6 Mio DB1 - Deutsche Börse: Free-Float-Anpassung bei Isra in SDax, TecDax ZAL - Zalando vorl. Q1 ber. Ebit-Verlust EU90 Mio bis EU110 Mio DAI - Daimler geht im Dieselskandal auf die Kläger zu. Der Autobauer bietet Dieselkäufern neuerdings offenbar Vergleiche an. Ein Beschluss des Bundesgerichtshofs verbessert die Position der Betroffenen: Für Daimler bedeutet das, dass nun vermehrt Sachverständige in die Fahrzeuge schauen dürften. (Handelsblatt S. 22) VOW3 - Der Automobilkonzern Volkswagen will die Fahrzeugproduktion in Deutschland Ende April wieder hochfahren. In den VW-Werken Wolfsburg, Emden und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...