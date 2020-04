15. April 2020 - MetalsTech Limited (ASX: MTC) (das Unternehmen oder MTC) freut sich, seine Unternehmenspräsentation zu veröffentlichen, die über die folgenden Links aufgerufen werden kann:Präsentation (Deutsch):http://www.metalstech.net/wp-content/uploads/2016/07/MetalsTech-Limited-V2_DE.pdfPräsentation (Englisch):http://www.metalstech.net/wp-content/uploads/2020/04/02224593.pdfDas Unternehmen wird auf der NWR Small Caps Virtual Investor Conference am 7. und 8. Mai einen Vortrag halten.ENDEFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte anRussell MoranChairmanM +61 415 493 993russell@metalstech.netDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.AU000000MTC4