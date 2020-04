++ Desinfektionsmittel-Plattform des VCI erfolgreich angelaufen ++

15.04.: Die Internetplattform "Notversorgung Desinfektionsmittel" wird laut einer Meldung des VCI kurz nach Freischaltung bereits intensiv genutzt. Der digitale Marktplatz war am Gründonnerstag als Hilfsmaßnahme für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen offiziell gestartet. Seitdem hätten sich bereits über 150 verifizierte Nutzer auf der Plattform registriert. Über 50 Angebote und Gesuche wurden darauf über die Ostertage platziert. Rund 50 Kontaktaufnahmen zwischen Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen führen dazu, dass dringend benötigte Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt werden können. "Die chemisch-pharmazeutische Industrie steht bereit, um einen möglichen Versorgungsnotstand in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen abzuwenden. Dafür müssen sich die Zielgruppen jetzt mit ihrem Bedarf bei uns melden", betont VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Die erste Resonanz sei erfreulich, und viele Vermittlungen noch in Arbeit. An den Unterstützungsmaßnahmen beteilige sich die ganze Bandbreite der Branche. "Große Unternehmen, aber auch zahlreiche mittelständische Betriebe sind aktiv, um Engpässe in den Gesundheitseinrichtungen zu beseitigen." (jg)

++ Bund und Länder planen Schritte aus dem Lockdown ++

15.04.: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich auf Maßnahmen geeinigt, um die Einschränkungen für das öffentliche Leben schrittweise zu lockern. Die Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen werden allerdings zunächst bis zum 3. Mai verlängert: Weiterhin gilt in der Öffentlichkeit ein Abstand von 1,5 Metern und die Anordnung, lediglich Angehörige oder maximal eine weitere, nicht im Haushalt lebende Person im öffentlichen Raum zu kontaktieren. Schulen sollen ab 4. Mai teilweise geöffnet werden, an Hochschulen ...

