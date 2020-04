Zürich (awp) - Die Aktien des Vakuumventilherstellers VAT legen am Donnerstag in einem starken Gesamtmarkt überdurchschnittlich zu. Das Unternehmen hatte am Morgen über den Umsatz im ersten Quartal berichtet und dabei die Konsenserwartungen leicht übertroffen. Überrascht zeigten sich die Analysten jedoch insbesondere vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...