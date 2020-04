Die Ardagh Group hat eng mit der deutschen Cola-Marke Afri Cola zusammengearbeitet, um eine neue 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche herzustellen. Damit will die beliebte Cola-Marke Verbrauchern, die verstärkt Glasflaschen nachfragen, ein attraktives Packmittel bieten. Afri Cola wurde 1931 in Köln, Deutschland, gegründet. In den 1960er Jahren führte die Marke eine ergonomisch geformte 200-ml-Glasflasche ein, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...