Die zuletzt so fulminante Kurserholung an den Aktienmärkten ist gestern ins Stocken geraten. Der Dax verlor fast vier Prozent, der amerikanische S&P 500 gut zwei Prozent an Wert. Vergleichsweise gut hielten sich die Tech-Werte in den USA. Der Nasdaq 100 konnte die Verluste auf 1,1 Prozent begrenzen. Bei einzelnen Aktien war von Korrektur überhaupt nichts zu spüren. Netflix zum Beispiel setzte seinen Aufwärtstrend munter fort und kletterte um 3,2 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Und das mitten in der Corona-Krise. Daran sieht man, dass die Anleger gerade in diesen schweren Zeiten sehr wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...