Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat die Andritz GTG IV, eine Tochter der Andritz AG, beschlossen, einen aktienrechtlichen Squeeze Out einzuleiten. Der Technologiekonzern Andritz möchte sich auch die restlichen Anteile an der Schuler-Gruppe sichern. Das Unternehmen hält derzeit 96,62 Prozent des Grundkapitals der Schuler Aktiengesellschaft und ist damit deren Hauptaktionär. Die Höhe der Barabfindung für die Übertragung der Aktien an die Minderheitsaktionäre steht derzeit noch nicht fest, so die ...

