Genf (awp) - Die Genfer Privatbank Mirabaud überträgt Reto Hunziker die Verantwortung für die Mirabaud-Niederlassung in Uruguay. Dabei werde er von Sandra Kunze unterstützt, die ebenfalls zur Unternehmensgruppe in Uruguay stosse, wie die Privatbank am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge eröffnete die Genfer Bank bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...