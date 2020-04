Der Bahntechnikkonzern Vossloh (ISIN: DE0007667107) will seine Dividende aussetzen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Vossloh begründet dies mit der Verschärfung der weltweiten Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit gestiegenen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung. Im März wurde der ursprüngliche Dividendenvorschlag bereits unter Vorbehalt gestellt. Zuvor war geplant, den Aktionären eine zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 1,00 Euro je ...

