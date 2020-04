++ Europäische Aktien legen am Mittwoch zu ++ DE30 bewegt sich unterhalb von 10.400 Punkten seitwärts ++ Bundesregierung bietet Kreditversicherern Auftrieb ++Die meisten der wichtigsten Aktienindizes in Europa notieren am Donnerstag höher. Die Gewinne sind jedoch nicht groß und werden wieder abgegeben. Der FTSE 100 (UK100) ist der einzige große europäische Index, der in der Verlustzone gehandelt wird. Wenn es um die im Laufe des Tages bevorstehenden Risikoereignisse geht, sollten sich die Händler besonders auf die US-Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe konzentrieren (14:30 Uhr). Merkel kündigte Schritte zur Wiedereröffnung der Wirtschaft an Bundeskanzlerin Angela Merkel skizzierte Schritte zur schrittweisen Wiedereröffnung der deutschen Wirtschaft. Die meisten Beschränkungen bleiben bis zum 3. Mai in Kraft. ...

