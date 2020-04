Marinomed Biotech konnte im Geschäftsjahr 2019 die Umsatzerlöse um 31 Prozent auf 6,14 Mio. Euro steigern (2018: 4,67 Mio.). Und angesichts der Sars-Cov-2-Pandemie schaut es hinsichtlich Umsatzentwicklung für 2020 ebenfalls sehr gut aus. Denn Covid steigert die Nachfrage nach Virus-Blockern. Und wie CEO Andreas Grassauer beim Conference Call veranschaulichte, kann man mit dem Carragelose-Nasenspray die Dauer der grippeähnlichen Symptome bei Coronaviren um ca. 4 Tage verkürzen. "Unsere Produkte können bei Coronaviren einen Beitrag leisten", so der CEO. Während Marinomed in "normalen" Jahren zwei Drittel des Umsatzes im 2. Halbjahr macht, so hat sich die Saison diesmal verschoben. "Unsere Hochsaison wurde auf unbestimmte Zeit verlängert", so der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...