Was war denn das gestern? Der ATX und dabei vor allem die grossen Titel aus dem ATXFive sind am Mittwoch massiv abgefüllt worden. Das Wording passt m.E., wenn Erste, OMV und Bawag zweistellig verlieren. Heute ist leichte Gegenbewegung angesagt.Erste Group ( Akt. Indikation: 17,02 /17,09, 2,73%)OMV ( Akt. Indikation: 27,94 /28,08, 1,71%)Bawag ( Akt. Indikation: 25,50 /25,54, 4,93%) Meine diesbezügliche Anfrage bei der FMA wurde rasch beantwortet, die Presseaussendung war schon fertig. Das Leerverkaufsverbot wird verlängert. Trotzdem ist der Spread wieder weiter aufgegangen: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -35,74 Prozent, der DAX bei -22,41 Prozent und der Dow Jones bei -17,64 Prozent. In der Zwischenzeit ist unser ...

