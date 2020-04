Michael Altrichter ist neuer Startup-Beauftragter der Regierung. Der aktive AR-Vorsitzende von startup300 will in dieser Rolle ehrenamtlich gemeinsam mit einem beratenden Startup Komitee - derzeit Lisa Fassl, Markus Raunig, Werner Wutscher und weiteren ExpertInnen aus der Szene - als neutrales Sprachrohr im Spannungsfeld aus ambitionierten GründerInnen, wohlüberlegten Investoren, Interessen der Politik und der breiten Öffentlichkeit agieren. By the way: Der Rosinger-Index Rosgix, in dem startup300 mal gewichtet war, liegt heuer sogar mit 0,87 % im Plus.startup300 ( Akt. Indikation: 3,44 /3,46, -4,17%) (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.04.)

