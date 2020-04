Die Veranstaltung soll von 7. bis 13. Mai stattfinden. Mithilfe digitaler Präsentationen von Anlagen, Konzeptstudien und Pilotprojekten sowie zahlreichen Kontaktmöglichkeiten zu seinen Experten will das Unternehmen, wie pharmazeutische Hersteller sich für künftige Trends rüsten können: Neue, zielgerichtete Arzneimittel für kleine Patientengruppen erfordern eine höhere Flexibilität bei der Konfiguration von Abfülllinien. Parallel entstehen wertvolle Daten, die sich dank neuer Softwarelösungen für die Rückverfolgung und eine höhere Produktsicherheit nutzen lassen.

Neue Maschinen vorgestellt

So zeigt Syntegon auf der virtuellen Show unter anderem sein neues Flexible-Filling-Portfolio vor. "Das individuell konfigurierbare, modulare Maschinenkonzept zur Verarbeitung kleiner und mittlerer Chargen ist die Antwort auf den steigenden Bedarf an Medikamenten für kleinere Zielgruppen, zum Beispiel in der Behandlung von Krebserkrankungen", erklärt Senior Produktmanager Klaus Ullherr. Für noch kleinere Chargen ...

