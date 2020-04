Mal wieder eine der meistgehandelten Aktie in Stuttgart, mal wieder eher schlechte Nachrichten - die Rede ist von der Lufthansa. In ihrer jüngsten Analyse watscht die Deutsche Bank die Lufthansa ab und stuft sie von "Hold" auf "Sell" herab. Das Kursziel wird gleichermaßen gesenkt und beträgt nun statt 18 Euro lediglich 5,70 Euro. Aufgrund des Stillstands des Luftverkehrs könne die Lufthansa womöglich Kapital in Höhe von 85 Prozent ihres Börsenwerts benötigen, so die Analysten. EUWAX ____________________________________________________________________________ ...

