Heute morgen sieht es sehr freundlich aus, der ATX lag vorbörlsich 3 Prozent im Plus. Grund: Gilead Sciences soll Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit dem Versuchs-Medikament Remdesivir erzielt haben, die Aktie legte auf Tradegate 20%. zu. Und auch den Trump-Äusserungen will man wieder einmal Glauben schenken Er will das Land mit neuen Richtlinien in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft schrittweise wieder öffnen. Die EZB gibt Investmentbanken Kapitalentlastung im Handelsgeschäft, dies erlaubt den Banken künftig, weniger Kapital für Marktrisiken beiseite zu legen. Bleiben wir bei den Banken: Moody's senkt Ausblick für Bankensysteme Norwegens, Finnlands, Ungarns und Portugals ...

