Auch der Systemanbieter für die klinische Diagnostik und Biotechnologie Stratec gibt heute - wie bereits viele andere Unternehmen in den letzten Tagen und Woche - die Verschiebung seiner Hauptversammlung aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus bekannt und will die verschobene HV virtuell abhalten. Wie Stratec per Ad-hoc bekannt gibt, soll das ursprünglich für den 20. Mai geplante jährliche Aktionärstreffen jetzt am 8. Juni stattfinden. Gleichzeitig wird die ordentliche Hauptversammlung...

Den vollständigen Artikel lesen ...