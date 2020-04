Die OMV unterstützt die durch die Corona-Krise notwendigen Hilfsflüge der Österreichischen Bundesregierung für öffentliche Gesundheitseinrichtungen und Hilfsorganisationen mit Jet A1 Treibstoff im Wert von bis zu 500.000 Euro. Diese Hilfsflüge werden von den Austrian Airlines durchgeführt und bringen dringend benötigte medizinische Materialien wie Schutzanzüge, Masken und Desinfektionsmittel auf direktem Weg nach Österreich. "Gesundheit und Wohlergehen haben für uns sowohl im eigenen Unternehmen bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als auch in unserer gesellschaftlichen Verantwortung oberste Priorität. Deshalb unterstützen wir die Hilfsflüge der Österreichischen Regierung, die in einer so ...

