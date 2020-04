Die französische Unternehmensgruppe Rémy Cointreau (ISIN: FR0000130395) will ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2019/20 ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 104,10 Euro und der geplanten Dividende entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,96 Prozent. Die Aktionäre haben die Wahl, die Dividende in Form von Aktien oder in bar zu beziehen. Im Vorjahr ...

