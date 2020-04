++ Handelskammer-Umfrage: Unternehmen rechnen mit starken Verlusten ++

17.04.: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK sowie die Deutschen Ausenhandelskammern haben ihre Mitglieder zu deren Konjunkturerwartungen befragt. Vor allem in Europa und Nordamerika gehen die Unternehmen demnach von einer sich dramatisch verschlechternden Wirtschaftsentwicklung aus. Die Hälfte erwartet einen Rückgang in den kommenden 12 Monaten. Viele Unternehmen wollen ihre Investitionen zurückfahren und abbauen. 15 % der Unternehmen gehen der Umfrage zufolge davon aus, dass sich ihre Jahresumsätze mehr als halbieren werden.

++ Frankreich erwägt Abschaltung von Kernkraftwerken ++

17.04.: Weniger Industrieproduktion - weniger Strombedarf: Die Folgen der Corona-Pandemie sind auch im französischen Wirtschaftsleben massiv. Der staatliche Energiekonzern EDF überlegt deshalb einem Medienbericht zufolge, mehrere Atomreaktoren abzuschalten. Welche Anlagen betroffen sind, wurde allerdings nicht bekannt. Der Konzern beobachtet derzeit einen Rückgang des Strombedarfs um ein Fünftel.

++ Henkel will 5 Millionen Hygieneartikel spenden ++

16.04.: Im Rahmen seines globalen Solidaritätsprogramms im Kampf gegen Corona hat der Konsumgüter-Konzern Henkel angekündigt, weltweit insgesamt 5 Mio. Körper- und Haushaltshygiene-Produkte zu spenden. Die ersten von insgesamt rund 300.000 Produkten in Deutschland habe das Unternehmen bereits an gemeinnützige Organisationen ausgeliefert. Dabei seien Produktspenden an das Deutsche Rote Kreuz in Bremen, den Verein "Helfen durch Geben - Der Sack e.V." in Köln sowie das Amt für Migration und Integration in Düsseldorf gegangen. Diese sollen die weitere Verteilung der Spenden, darunter Körperpflegeprodukte der Marken Fa und Nature Box sowie Wasch- und Reinigungsmittel wie Persil und Spee, an Bedürftige koordinieren "Wir wollen mit dem Solidaritätsprogramm einen Beitrag in der aktuellen Situation leisten. Deshalb arbeiten wir bei Henkel weltweit und teamübergreifend zusammen, um Hilfe und Unterstützung zu ermöglichen, wo sie benötigt wird", sagte Katharina Herzog, Geschäftsführerin Henkel Beauty Care Deutschland. (jg)

++ Desinfektionsmittel-Plattform des VCI erfolgreich angelaufen ++

15.04.: Die Internetplattform "Notversorgung Desinfektionsmittel" wird laut einer Meldung des VCI kurz nach Freischaltung bereits intensiv genutzt. Der digitale Marktplatz war am Gründonnerstag als Hilfsmaßnahme für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ...

