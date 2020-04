In eingeschränktem Maße plant Toyota die Wiederaufnahme der Produktion in seinen französischen und polnischen Werken. Laut der Nachrichtenagentur Reuters will der Hersteller die Bänder am 22. April wieder anlaufen lassen. Die meisten anderen Werke in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien werden jedoch weiterhin zunächst geschlossen bleiben. Zu groß seien die Unsicherheiten bezüglich einer intakten Lieferkette. In Valenciennes-Onnaing (Frankreich) produziert Toyota den Yaris. In Walbrzych und ...

