Der Euro-Bund-Future schloss die letzte verkürzte Handelswoche mit 170,90 Prozentpunkten ab. In der durch den Ostermontag wiederum verkürzten Handelswoche legt der Euro-Bund-Future zu. Nachdem er am Dienstag mit 170,47 Prozentpunkten in den Handel startete, konnte er bis Mittwochmittag auf bis zu 172,78 Prozentpunkte zulegen. Seitdem konsolidiert der Euro-Bund-Future. Gegen Donnerstagmittag notiert der Euro-Bund-Future bei 172,28 Prozentpunkten. Dies entspricht einer negativen Rendite von - 0,46 ...

