Ort des Tages: Opel Werk Wien. Peugeot ist die älteste noch existierende Automarke. Zusätzlich stellt man auch Fahrräder, Heimwerkermaschinen und Mahlwerke für die Bauindustrie her. In Österreich ist man vor allem mit der 2017 von GM übernommenen Marke Opel (Rang 3 bei Neuzulassungen) vertreten. Über Opel ist Peugeot in Österreich auch als Motorenbauer in Wien-Aspern erfolgreich. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Wien. Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...