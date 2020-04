Statt wie bisher angepeilt 7 Milliarden US-Dollar (6,4 Mrd Euro) will der Konzern nun nur noch 5 bis 6 Milliarden Dollar in Anlagen und Ausrüstung stecken, wie das Unternehmen am Freitag in London mitteilte.Die geringeren Ausgaben lägen zum Teil an Beschränkungen in der Corona-Krise, zum Teil aber auch an den vorteilhaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...