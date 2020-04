In der verkürzten Osterwoche (Kalenderwoche 16) ist die Lage am KMU-Anleihe-Markt relativ ruhig. Während die Regierung eine Verlangsamung der Corona-Infektionen feststellt und zeitnahe Lockerungen in Aussicht stellt, haben die mittelständischen Unternehmen weiterhin mit den Folgen des weltwirtschaftlichen Lockdowns zu kämpfen. Einige kommen damit aber relativ gut zurecht.

So sieht Georg Hotar, CEO der Photon Energy N.V., sein Unternehmen aufgrund der diversifizierten Einnahmenströme im Hinblick auf die COVID-19-Pandemie gerüstet. Die PV-Projekte, die in den nächsten sechs Monaten umgesetzt werden sollen, seien demnach gesichert. Photon Energy hat zudem ein ausgezeichnetes Geschäftsjahr 2019 hinter sich. Nach geprüften Zahlen konnte das Unternehmen den Umsatz in 2019 um 48,9% auf 30,15 Mio. Euro, das Gesamtergebnis um 218,6 % auf 8,06 Mio. Euro und das konsolidierte Eigenkapital auf eine Rekordhöhe von 37,84 Mio. Euro steigern.Auch die Aves One AG, die über ihre Tochtergesellschaften AVES Transport 1 GmbH & Co. KG und Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG mehrere Anleihen begeben hat, muss gerade im "systemrelevanten" Schienengüterverkehr keine großen negativen Folgen der Corona-Krise fürchten und hat mit der Verkleinerung ihres Seecontainer-Geschäfts wohl die richtige Entscheidung getroffen.

Die KFM Deutsche Mittelstand AG hat inmitten der Corona-Krise analog zu ihrem bewährten Erfolgsprodukt Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS den neuen Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: DE000A2PF0P7) ins Leben gerufen. Wie der Name schon sagt, investiert der neue Fonds, der derzeit ohne Ausgabeaufschlag über die Börse Hamburg zu erwerben ist, in ausgewählte Unternehmensanleihen mittelständischer Unternehmen in Europa. "Wir stellen fest, dass viele Anleihen auf einem Kursniveau notieren, das eine hoch attraktive Renditechancen besitzt. Insofern kann beim jetzigen Start des europäischen Mittelstandsanleihen FONDS ein gutes Fundament für ...

