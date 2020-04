Die eindeutige Kennzeichnung von Proben ist ein wichtiges Thema, da die Auswirkungen von Probenverlusten erheblich sein können. In der Pharmabranche gibt es je nach Produkt gesetzliche Forderungen zur fälschungssicheren Anbringung von Sicherheitsmerkmalen auf Arzneimitteln, die sich aus den europäischen Richtlinien national ableiten. Darüber hinaus werden auch mehr und mehr Anforderungen an die Nachverfolgbarkeit der Produktion in einer automatisierten Prozesskette aus Entwicklung, Optimierung und Fertigung gestellt, bis hin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...