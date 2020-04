Vorerst keine Dividende bei EssilorLuxottica - Sonderdividende später möglichPhilips - Q1 Umsatz 4,2 Mrd (Prog 4,16) , ber EBIITA 244 Mio (Prog 290) , EBITA-Marge +5,9% (Prog 7,1)Swiss Re verzichtet auf Aktienrückkaufprogramm Finanzministerium hält an Zeitplan für Finanztransaktionssteuer fest, Funke Ceconomy rutscht wegen Corona-Pandemie in die roten Zahlen Deutsche Bank stellt sich auf höhere Kreditrisiken ein Österreichischer Staatssekretär schließt Teilverstaatlichung von AUA nicht aus, Standard B. Braun verlangt ao Hauptversammlung bei Rhön-Klinikum Siemens-Chef Kaeser gegen Gehaltsverzicht von Vorständen in ...

