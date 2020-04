++ 1 Mio. Euro für Hilfsmaßnahmen: Bayer unterstützt Frankreich ++

Bayer spendet eine Million Euro an die Allianz "Alle vereint gegen das Virus" (im Original "Tous unis contre le virus"), die die Stiftung Fondation de France, der Krankenhausverbund Assistance Publique - Hôpitaux de Paris und das Institut Pasteur zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Frankreich gegründet haben. Das Geld fließt zum einen in Projekte der Allianz zur psychologischen Unterstützung von Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten sowie deren Familien und zur Verbesserung der Pflegepraxis. Zum anderen werden Forschungsprojekte gefördert, um das Wissen über das Coronavirus und die aktuelle Pandemie auszubauen, Tests zur Ermittlung von Antikörpern zu entwickeln sowie effektive Behandlungsmethoden und Impfstoffe zu erforschen.

++ Bayer spendet 8 Mio. Chloroquine-Tabletten an deutsche Regierung ++

17.04.: Der Chemiekonzern Bayer unterstützt den Kampf gegen COVID-19-Erkrankungen mit einer Spende von acht Millionen Tabletten Chloroquin an die deutsche Bundesregierung. Die Lieferung stammt von chinesischen Herstellern. In den kommenden Tagen werden die Medikamente an die zuständigen Stellen übergeben. Mehrere Millionen Tabletten Chloroquin spendete das Unternehmen bereits in den vergangenen Wochen an Regierungen verschiedener weiterer Länder, darunter besonders stark von der Corona-Pandemie betroffene Staaten wie China, Italien und die USA.

"Verschiedene Untersuchungen in Laboren und Kliniken liefern erste Hinweise darauf, dass Chloroquin zur Behandlung bei COVID-19-Patienten geeignet sein könnte", sagt Werner Baumann, Vorstandsvorsitzender der Bayer AG. "Sollten sich diese Erkenntnisse in weiteren Studien bestätigen, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, durch Bereitstellung von Produktionskapazitäten für Chloroquin in Europa ausreichende Mengen des Medikaments herzustellen."

++ Handelskammer-Umfrage: Unternehmen rechnen mit starken Verlusten ++

17.04.: Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag DIHK sowie die Deutschen Ausenhandelskammern haben ihre Mitglieder zu deren Konjunkturerwartungen befragt. Vor allem in Europa und Nordamerika gehen die Unternehmen demnach von einer sich dramatisch verschlechternden Wirtschaftsentwicklung aus. Die Hälfte erwartet einen Rückgang in den kommenden 12 Monaten. Viele Unternehmen wollen ihre Investitionen zurückfahren und abbauen. 15 % der Unternehmen gehen der Umfrage zufolge davon aus, dass sich ihre Jahresumsätze mehr als halbieren werden.

++ Frankreich erwägt Abschaltung von Kernkraftwerken ++

17.04.: Weniger Industrieproduktion - weniger Strombedarf: Die Folgen der Corona-Pandemie sind auch im französischen Wirtschaftsleben massiv. Der staatliche Energiekonzern EDF überlegt deshalb einem Medienbericht zufolge, mehrere Atomreaktoren abzuschalten. Welche Anlagen betroffen sind, wurde allerdings nicht bekannt. Der Konzern beobachtet derzeit einen Rückgang des Strombedarfs um ein Fünftel.

++ Henkel will 5 Millionen Hygieneartikel spenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...