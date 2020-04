Dank positiver Signale in der Corona-Pandemie haben die Anleger an Europas Börsen am Freitag neuen Mut geschöpft, überall stiegen die Kurse kräftig. Der EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 2,7% ins Wochenende, der CAC 40 in Paris konnte um 3,4% anziehen, der Dax in Deutschland befestigte sich um 3,2% und in London schloss der Markt mit einem Zuwachs von 2,8%. Hoffnung erweckte vor allem ein von Gilead Sciences entwickeltes neues Medikament, das laut Medienberichten gute Erfolge bei der Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten zeigte und das ein Meilenstein in der Bekämpfung des neuartigen Virus sein könnte. Sämtliche Branchen legten zu, am deutlichsten die schwer angeschlagene Freizeit- und Luftfahrtbranche mit einem Plus von 6,5%, die ...

