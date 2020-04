BERLIN (dpa-AFX) - Der deutsche Philologenverband begrüßt die schrittweise Wiederöffnung der Schulen trotz Corona-Krise. Prinzipiell sei das richtig, sagte Vorsitzende Susanne Lin-Klitzing am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In Hessen und Rheinland-Pfalz habe es auch während der Schließungen im März Abiturprüfungen gegeben. "Nicht nur hessische und rheinland-pfälzische Abiturienten sollten die Chance bekommen, ein volles Abitur mit Abschlussprüfungen abzulegen, sondern alle in der ganzen Bundesrepublik, unabhängig davon, aus welchem Bundesland sie kommen."



In Berlin und Brandenburg beginnt an diesem Montag das Abitur. In Sachsen kehren Abschlussklassen zur Prüfungsvorbereitung in die Schulen zurück. In anderen Ländern geschieht dies einige Tage später, mancherorts auch erst im Mai. Bund und Länder hatten vereinbart, vom 4. Mai an die Schulen schrittweise auch für Nicht-Abschlussklassen wieder zu öffnen.



Lin-Klitzing forderte einen umfassenden Arbeits- und Infektionsschutz für Schüler und Lehrer. Dazu gehöre, "dass an zentralen Stellen im Schulgebäude Desinfektionsmittel bereit gestellt werden und professionelle Reinigungen der Räume und der Tische vorab und regelmäßig wiederkehrend vorgenommen werden".



Sorgen begegne man am besten mit konkreten Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass niemand gefährdet werde. "Die aktuelle Situation ist für uns alle neu. Wir müssen lernen, mit dem Corona-Virus zu leben", sagte Lin-Klitzing. Im Internet hatten in den vergangenen Tagen Nutzer unter dem Hashtag "Schulboykott" ihre Sorgen deutlich gemacht.