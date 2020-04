Am Ende der vergangenen Woche ging es an den Märkten bergauf. Gilead Sciences erhielt positive Presse. Statnews berichtete von Remdesivir, das wohl ziemlich erfolgreich in ersten Krankenhäusern getestet worden war. Das Medikament scheint im Kampf gegen Covid-19 anzuschlagen. Das ist noch kein offizielles Ergebnis klinischer Test. Vor dem 27. April können wir mit einem solchen nicht rechnen. Eine Ausbreitung des Virus' wird Remdisivir nicht verhindern können. Es geht allein um die Behandlung von Infizierten. Womöglich kann es in 1,5 Monaten breit eingesetzt werden. Mein Fazit: Gute Nachricht für Gilead und Betroffene, aber noch kein Grund, in Sachen Corona richtig tief durchatmen zu können...