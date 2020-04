Zum Wochenstart sieht es am deutschen Aktienmarkt recht gut aus. Nach einer starken Handelssitzung der Wall Street am Freitag dürfte der DAX +0,76% nun ebenfalls mit weiteren Gewinnen starten. Kurz vor dem Xetra-Start wurde der deutsche Leitindex etwa ein halbes Prozent höher taxiert bei knapp 10.700 Punkten.Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial war am Freitag gelungen, was nun auch sein deutsches ...

