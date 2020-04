So oder so werden die Wafer von Siltronic gebraucht. Die Quarantänemaßnahmen sollten die Nachfrage nach Halbleitern in speziellen Märkten sogar stimulieren. Auch hat das Papier die letzten Wochen ein positives Momentum entwickelt. Unter dem Strich liegt der Vorteil die nächsten Tage auf der Long-Seite. Siltronic ist einer der weltweit führenden Hersteller von Wafern aus Reinstsilizium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und ...

