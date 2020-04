Während der Transport von Passagieren derzeit nahezu vollständig still steht, sind die Dienste der Cargo-Sparte sehr gefragt. Bis jetzt verkehrten wöchentlich 14 Flüge mit Großraumfrachtern vom Typ Boeing 777F mit einer Standardladekapazität von rund 103 Tonnen zwischen Frankfurt und dem chinesischen Festland. Um die Kapazität deutlich hochzufahren, nutzt Lufthansa Cargo nun zusätzlich 35 Passagierflugzeuge, die ansonsten momentan ungenutzt am Boden stehen würden. Da der Kabinenraum dieser Flugzeuge ebenfalls mit Fracht beladen werden kann, erhöht dies das mögliche Frachtvolumen um ein Vielfaches. Lufthansa ist eine Position in unserem Wachstumsdepot. Ebenso sind der Max Otte Vermögensbildungsfonds und der PI Global Value Fund investiert. Wir haben Lufthansa angesichts der Corona-Krise einem erneuten Bewertungscheck unterzogen.