++ Europäische Aktien eröffnen höher, erleben jedoch später einen Pullback ++ DE30 zieht sich aus dem 10.750-Punkte-Bereich zurück ++ SAP (SAP.DE) wird morgen seinen Ergebnisbericht veröffentlichen ++Die Aktien in Europa eröffneten die neue Woche mit kleinen bullischen Kurslücken. Im Laufe der Zeit begannen die Kursgewinne jedoch zu verblassen, und nun wird fast die Hälfte der europäischen Indizes in der Verlustzone gehandelt, während andere nur leicht über den Schlusskursen vom Freitag notieren. Heute stehen keine wichtigen makroökonomischen Veröffentlichungen an, sodass die Händler sich später am Tag auf die Nachrichten zum US-Konjunkturpaket konzentrieren sollten. Quelle: xStation 5 Beim DE30 hat sich die Situation nicht wesentlich verändert, da er im Bereich der Overbalance-Struktur (siehe Rechtecke) bleibt. Bemerkenswert ist, dass ...

