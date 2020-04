NET New Energy Technologies AG gibt die vollständige Durchführung einer Kapitalerhöhung einschließlich deren Eintragung in das Firmenbuch des Handelsgerichts Wien bekannt. Es wurden sämtliche 25.000 Stück neuer Aktien zum Bezugspreis von EUR 2,00 je neuer Aktie erworben. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt damit derzeit EUR 4.101.442,00. Die Satzung der Gesellschaft wurde entsprechend in Punkt 4.1 und Punkt 4.5 geändert. Die Einbeziehung der neuen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung im Ausmaß von 25 000 Stück neuer Aktien in den Handel im direct market der Wiener Börse wird bis spätestens 6 Wochen vor der nächsten ordentlichen Hauptversammlung beantragt werden. Die neuen Aktien können nach deren ...

