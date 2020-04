Almonty Industries liebäugelt mit dem Gang an die Wiener Börse. Der kanadische Wolfram-Produzent erhielt kürzlich die Zusage über eine USD 76 Millionen Finanzierung durch die KfW IPEX Bank und (sehr spannend!) die OeKB. Von Investoren hierzulande bisher wenig beachtet, pflegt Almonty bereits jetzt nachhaltige Verbindungen in die Österreichische Industrie, daher zum einen die Verbindung zur OeKB und zum anderen der Wunsch eines Listings hier in Wien. Die Gesellschaft verfügt bereits über eine Notiz in Frankfurt und einen deutschsprachigen IR-Service. Mehr dazu im Interview mit Almonty-CEO Lewis Black im nächsten Börse Social Magazine. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.04.)

Den vollständigen Artikel lesen ...