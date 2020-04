Der DE30 wird am Montag fast 1,5% niedriger gehandelt. Technisch gesehen könnte man mit einer Double-Top-Formation argumentieren. Sollte die pessimistische Stimmung anhalten, könnte der Kurs in dieser Woche in Richtung 10.200 oder sogar 10.000 Punkte fallen. Das untere Niveau wird zusätzlich durch die Overbalance-Struktur (siehe Rechtecke) gestützt. Wenn wir einen Durchbruch nach unten sehen, könnte sich die Abwärtsbewegung beschleunigen. DE30 im H4-Chart. Quelle: xStation 5

Den vollständigen Artikel lesen ...