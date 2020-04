Kurz zur Auffrischung: Am 13. Februar diesen Jahres kündigte der französische Industriekonzern Schneider Electric an, im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes den Bausoftware-Hersteller RIB Software AG übernehmen zu wollen. Schneider Electric bietet den RIB-Aktionären 29 Euro pro Aktie, was die Übernahme mit rund 1,5 Mrd. Euro bewertet. Damit die Transaktion über die Bühne geht, müssen aber mindestens 50 Prozent (plus eine Aktie) der RIB-Aktionäre die ..

Den vollständigen Artikel lesen ...